OL : l’ex-entraîneur de Lepenant a "rarement vu un joueur aussi complet"

Interviewé par Eurosport, Cédric Hengbart estime que Lepenant peut être "la belle surprise" de la prochaine saison de Ligue 1. Mais comme Karim Djaziri et Sébastien Perrier, son ancien coach à Caen considère que sa marge de progression est encore importante.

Dans le Rhône, il n’y avait plus aucun doute sur sa signature. Mercredi soir, l’Olympique lyonnais a officialisé le recrutement de Johann Lepenant pour les cinq prochaines saisons. Après une saison et demie chez les Caennais en Ligue 2, le voilà débarqué dans l’élite du football français. Approché par Eurosport, son ancien entraîneur à Caen, Cédric Hengbart, n’est pas surpris par l’ascension fulgurante du jeune milieu défensif de 20 ans. "Pour moi, c'était sûr qu'il allait jouer en Ligue 1.(…) Après, s'il veut aller plus haut, ça dépendra de beaucoup de facteurs. C'est le style de joueur qui sait s'adapter même si le niveau augmente. Je suis persuadé qu'il va encore progresser à Lyon. Il peut être la belle surprise de la saison 2022-23", a confié celui qui l’a côtoyé avec la réserve de Caen, puis deux mois en Ligue 2, dans les colonnes d’Eurosport.

"Partout où il passe, il est très apprécié"

De belles déclarations de la part du nouveau coach de Blois en National 2, qui considère avoir "rarement vu un joueur aussi complet" que l’international français U20. Et qui font sens avec les récents propos de Sébastien Perrier, le responsable technique jeune de l’US Granville, où Johann Lepenant a fait ses classes entre 2009 et 2017. “Je ne suis pas du tout étonné par ce qu’il (Lepenant) lui arrive car c’est un super bon gamin et ç’a toujours été le cas. Il a de vraies valeurs, il est très respectueux. Partout où il passe, il est très apprécié", nous confiait-il.

Un avis également partagé par Karim Djaziri, l’un des conseillers de Lepenant, invité le 13 juin dernier dans l’émission "Tant qu'il y aura des Gones". “C’est une forme d’investissement sur le long terme de la part de l'Olympique lyonnais. Il va finir sa progression ici. Des clubs étrangers étaient aussi intéressés, mais quand j'ai discuté avec lui, son choix était d'abord de rester en France, et ensuite peut-être de partir dans un autre pays. Il a un très gros volume mais c’est encore un jeune footballeur qui va s’acclimater. Il est là pour apprendre.” Au natif de Granville, désormais, de finir son apprentissage et de vite confirmer les espoirs placés en lui. Puisque comme l’a expliqué Ludovic Giuly, récemment nommé dans le staff lyonnais, "l’OL doit compter sur les jeunes, mais on a besoin qu’ils soient bons rapidement".