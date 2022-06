OL - Mercato : le FC Séville aurait lancé les discussions pour Aouar

En fin de contrat dans un an, Houssem Aouar fait partie des joueurs qui ne seront pas retenus cet été. Si le joueur a récemment repoussé les offres en sa possession, il se dit en Espagne que le FC Séville aurait entamé des discussions avec l’OL.

Il aurait dû être l’un des symboles de la nouvelle politique mise en place par Jean-Michel Aulas et Peter Bosz. Dans le retour à une culture à la lyonnaise, Houssem Aouar y a toute sa place. Natif de Lyon, formé au club et ayant gravi tous les échelons, le milieu de terrain correspond à l’archétype du joueur décrit par son président. Néanmoins, il n’est pas certain que Houssem Aouar voit la couleur de ce projet. Avec seulement un an de contrat, l’international français est plus que jamais sur le départ et ne sera pas retenu. Encore faut-il que des offres arrivent sur la table...

Un départ entre 15 et 20 millions d'euros ?

Comme pour un bon nombre d’indésirables à l’OL cet été, les courtisans ne se bousculent pas au portillon pour Aouar après une dernière saison en demi-teinte. S’il a reçu des offres, le milieu les a pour l’instant repoussées mais un club n’aurait pas baissé les bras. En Espagne, les deux clubs de Séville seraient sur ses traces mais d’après El Chiringuito, c’est bien le FC Séville qui se montrerait le plus insistant. Le club sévillan aurait d’ailleurs entamé des discussions avec l’OL afin de fixer le montant de l’indemnité. Après avoir demandé plus de 50 millions d’euros il y a deux ans, le club lyonnais a revu ses désirs à la baisse et devrait se satisfaire d'un chèque entre 15 et 20 millions d’euros pour Aouar. Mais avec Monchi comme directeur sportif dans le camp d’en face, les négociations ont de quoi s’annoncer serrées.