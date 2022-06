En attendant le retour à l’entraînement des hommes de Peter Bosz le 2 juillet, le calendrier de reprise des équipes masculines de l’Académie est désormais fixé.

Dans une semaine, les joueurs de l’OL seront de retour au centre d’entraînement de Décines. En effet, Peter Bosz a fixé la reprise au 2 juillet et le week-end servira à différents tests afin d’attaquer la préparation estivale dès le 4 juillet et une première échéance avec un amical contre le FBBP01, le 9 juillet. Les coéquipiers d’Alexandre Lacazette seront les premiers au club à se lancer dans cette nouvelle saison et seront très rapidement rejoints par la National 2 de Gueïda Fofana. Avec un championnat qui commence le 7 août prochain, l’entraîneur lyonnais a fixé la reprise au 4 juillet.

Encore quelques semaines pour les U19 et U17

Pour les équipes de jeunes, il faudra encore patienter un peu. Après leur sacre en Coupe Gambardella en mai dernier, les U19 d’Eric Hély vont remettre leur titre en jeu mais aussi tenter de faire mieux que la cruelle élimination dès les quarts de finale de la phase de play-offs du championnat. Ce dernier reprend, comme annoncé il y a quelques jours le 21 août, et les U19 auront un peu plus d’un mois pour se préparer. Eric Hély a fixé le retour à l’entraînement le 11 juillet prochain tandis qu’Amaury Barlet et les U17 effectueront leur reprise le 25 de ce même mois. Après des vacances bien méritées, le mois de juillet s’annonce intense du côté de Décines et Meyzieu.