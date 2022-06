Mercato : El Hadj Coly (ex-OL) revient dans le Rhône au Goal FC

Un an après son départ vers le Luxembourg, El Hadj Coly est de retour dans la région lyonnaise. L’ancien attaquant des U19 de l’OL a signé avec le GOAL FC.

Un petit tour au Luxembourg et c’est déjà le retour pour El Hadj Coly. Après deux titres honorifiques de "meilleur buteur des U17 et U19 nationaux de l’OL" comme l’a fait remarquer son nouveau club, l’attaquant retrouve la région lyonnaise. Suite à la fin de son contrat stagiaire à l'OL en 2021 et une saison à Swift Hesperange en première division luxembourgeoise, Coly (21 ans) s’est engagé en faveur du GOAL FC.

Le club de National 2, qui subit quelques changements en interne avec notamment le départ officiel d’Anthony Réveillère, se montre actif sur le marché des transferts avec l’annonce vendredi de deux autres recrues en plus d’El Hadj Coly.