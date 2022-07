OL : Eugénie Le Sommer consultante pour Canal Plus durant l’Euro 2022

Eugénie Le Sommer avec l’équipe de France (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Non-retenue par Corinne Diacre pour l’Euro 2022, Eugénie Le Sommer le vivra partiellement de l’intérieur. L’attaquante de l’OL va intervenir comme consultante TV pour Canal Plus tout au long de la compétition.

Elle aurait très certainement préféré y participer sur le terrain mais Eugénie Le Sommer vivra l’Euro 2022 par procuration. Non-retenue par Corinne Diacre pour le tournoi continental comme c’est le cas en sélection depuis plus d’un an, l’attaquante française a dû faire une croix sur son objectif au moment de son retour à l’OL en début d’année. Si elle reste la première supportrice des Bleues, la Fenotte ne vivra l’Euro qu’à travers son écran de télévision mais sera aussi présente dans nos écran.

Des interventions ponctuelles durant un mois

Comme l’indique L’Equipe, Eugénie Le Sommer va intervenir comme consultante pour Canal Plus durant la compétition qui se déroule en Angleterre à partir de ce mercredi et jusqu’au 31 juillet. Elle n’interviendra cependant pas sur les commentaires de match mais sur l’émission "Destination Wembley" où la récente championne d’Europe livrera son analyse, elle qui reste encore et toujours la meilleure buteuse de l’histoire de l’équipe de France. Avec la reprise de l’entraînement de l’OL prévue le 18 juillet, le présence de Le Sommer ne sera que ponctuelle sur la chaîne cryptée durant ce mois de juillet.