OL - Bleues : Malard a rendu la confiance accordée par Diacre

En marquant l'unique but français face à l'Islande lundi, Melvine Malard a justifié le choix de Corinne Diacre de la titulariser au poste de numéro 9.

Le penalty concédé à la dernière minute par l'équipe de France contre l'Islande lundi (1-1) a empêché les Bleues de faire le plein de confiance avant d'affronter les Pays-Bas en quarts de finale. Melvine Malard elle a tout de même validé le choix de Corinne Diacre de l'aligner en pointe, à la place de Marie-Antoinette Katoto, blessée pour le reste de l'Euro. Buteuse après moins d'une minute, la Lyonnaise a marqué des points. "J'ai eu la confiance de l'entraîneure. Je me suis dit qu'il fallait que je joue mon football. On est dans une grande compétition, il faut prendre du plaisir, et cela a plutôt bien marché", s'est réjouie la joueuse de 22 ans.

Devant la presse, l'attaquante a raconté sa première réalisation dans une groupe compétition internationale. "C'est vrai que je suis une joueuse qui aime jouer avec ses coéquipières, qui aime combiner. J'ai fait une remise à Clara (Mateo). Elle a senti que je la redemanderais dans la profondeur, a-t-elle expliqué. Elle me fait une passe et j'enchaîne avec mon pied gauche. Ça sourit à moi et à l'équipe donc c'est bien."