OL - Euro 2022 : un but record pour Melvine Malard avec les Bleues

Melvine Malard et Griedge Mbock lors du match contre la Finlande en février 2022 (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Melvine Malard a marqué après seulement 43 secondes de jeu contre l'Islande (1-1). Un but record pour la Lyonnaise de 22 ans chez les Bleues.

Tenues en échec par l'Islande (1-1) dans les ultimes instants de la partie, les Tricolores n'ont pas vraiment rassuré avant leur quart de finale d'Euro, samedi à 21 heures, contre les Pays-Bas de Daniëlle van de Donk et Damaris Egurrola. L'une des seules satisfactions de la soirée s'appelle Melvine Malard. Titularisée en pointe pour tenter de faire oublier la blessure de Marie-Antoinette Katoto, la jeune attaquante de l'OL a répondu aux attentes de Corinne Diacre, la sélectionneuse française.

Deux records pour Malard

Élue meilleure joueuse de la rencontre, la Fenotte a marqué après seulement 43 secondes de jeu, avant de céder sa place à dix minutes du coup de sifflet final. En inscrivant son premier pion dans la compétition, la Lyonnaise de 22 ans est devenue la plus jeune buteuse de l'équipe de France dans un tournoi majeur (Coupe du monde et Euro). Mieux, il s'agit du but le plus rapide de l'histoire des Bleues à l'Euro.