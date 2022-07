OL - Bleues : Wendie Renard frustrée après l'Islande (1-1)

Comme toute l'équipe de France, Wendie Renard était déçue du résultat obtenu contre l'Islande lundi (1-1). La capitaine des Bleues se projette déjà sur le quart de finale contre les Pays-Bas.

Une dernière action qui vient ternir un peu le travail effectué jusqu'ici. Bien partie pour réaliser un sans-faute, l'équipe de France a cédé à la 102e minute contre l'Islande lundi (1-1). Un penalty islandais au bout du temps additionnel a empêché les Bleues de poursuivre leur série de victoires. Néanmoins, cela ne change rien au fait qu'elles terminent en tête de leur groupe avec 7 points.

Un résultat frustrant pour le groupe de Corinne Diacre, un sentiment partagé par Wendie Renard face à la presse. "Ce nul est rageant, au vu de la physionomie de la rencontre. On a tout fait pour prendre le large. Les faits de jeu ne nous ont pas été favorables. On inscrit deux buts hors-jeu (une main a annulé la réalisation de Geyoro) et derrière, sur un cafouillage, on siffle pénalty contre nous. C'est rageant mais il ne faut pas oublier tout ce qu'on a fait de bien, a rappelé la capitaine. Il y a des choses qu'il faudra améliorer. On ne peut pas revenir en arrière, on ne peut que voir que les mauvaises choses à la vidéo et essayer de ne pas les reproduire. C'est une nouvelle compétition qui va commencer et elle va être difficile. Il va falloir être costaud."

"La confiance est là"

Sur la route des Françaises, les Pays-Bas, tenantes du titre. Un gros morceau pour la France qui peine à passer ce cap des quarts de finale. "La confiance est là. Il va falloir être efficace dans les deux surfaces. On sait, ça fait des années que vous nous le rabâchez : on s’arrête aux quarts, on s’arrête aux quarts… Forcément on va y avoir droit les prochains jours, mais c’est comme ça. Il ne faut pas faire un focus là-dessus, a insisté Renard. On a une très belle nation en face de nous. Il va falloir bien récupérer et voir les faiblesses de cette équipe pour les utiliser. Si on veut poursuivre l'aventure, il faudra fournir beaucoup d'efforts, intelligemment et ensemble."