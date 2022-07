Mercato : un transfert de Martin Terrier ferait les affaires de l'OL

Martin Terrier est courtisé par plusieurs clubs anglais, dont Leeds et West Ham. L'ancien Lyonnais a été estimé à 40 millions d'euros par le Stade Rennais. Lors de sa vente en 2020, l'OL avait négocié un intéressement de 15% sur la plus-value d'un futur transfert.

Il en a fait du chemin depuis l'Olympique lyonnais. Arrivé dans le Rhône en 2018, Martin Terrier n'a jamais réellement pu et réussi à se faire une place à Lyon. À l'été 2020, l'ailier français s'était lancé un nouveau défi en rejoignant le Stade Rennais pour un montant de 12 millions d'euros (hors bonus). Après une première année d'acclimatation, le Français de 25 ans vient de réaliser la saison la plus prolifique de sa carrière, conclue par 21 buts, quatre passes décisives et une nomination au titre de meilleur joueur du Championnat aux trophées UNFP. De quoi attirer les regards de l'autre côté de la Manche.

L'OL avait négocié un pourcentage à la revente

En Premier League, West Ham aurait fait de l'ex-Lyonnais sa priorité pour cet été pendant que Leeds serait en passe d'activer les négociations dans les prochains jours, comme l'indique L'Equipe. Mais le club breton, conscient de la valeur prise par son joueur sous contrat jusqu'en 2025, ne souhaiterait pas étudier la moindre proposition inférieure à 40 millions d'euros. Une somme importante qui, en cas de transfert à ce prix-là, ferait les affaires de l'OL. En effet, le club rhodanien avait négocié, lors du départ de Terrier pour la Bretagne, un intéressement de 15% sur la plus-value d'un futur transfert. À noter que Liverpool aurait aussi fait part de son intérêt pour l'attaquant rennais, mais attendrait de voir l'évolution de son mercato dans le sens des départs.