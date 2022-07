A deux semaines de la reprise de la Ligue 1, Peter Bosz s'est confié sur la saison à venir. Des Pays-Bas, l'entraîneur de l'OL estime que son groupe est mieux armé pour répondre à ses exigences.

La différente entre l’été 2021 et 2022

"Il y a beaucoup de chose qui ont changé par rapport à la préparation de la saison dernière. Maintenant, je connais la France, mon équipe, la Ligue 1, je sais ce qu’on a besoin pour être meilleur cette saison. Tout était nouveau pour moi la saison dernière et là, je connais. Je suis plus tranquille, je sais exactement ce qu’on doit faire et comment. J’ai beaucoup travaillé et parlé avec les joueurs qui sont nouveaux comme Alexandre (Lacazette) et Johann (Lepenant), un peu moins avec Corentin à cause de sa blessure. Je connais les joueurs mais je suis en train de connaitre leurs vraies qualités. Les joueurs sont en forme."

Les blessures dans le groupe

"On a Maxence Caqueret qui a une entorse à sa cheville. Corentin Tolisso s’est partiellement entraîné avec le groupe hier (mercredi) et encore un peu plus aujourd’hui (jeudi). Tout doucement, il se rapproche mais jusqu’à là, on n’a pas trop à se plaindre sur les blessures."

Le choix des Pays-Bas

"Le club a donné des possibilités différentes. Je crois même qu’on avait choisi un endroit en France au départ et finalement, ça n’a pas été retenu. Je crois que c’est Rob Maas qui a donné l’idée de ce lieu. C’est très simple, le sommeil doit être bon, le repas aussi et l’endroit où on s’entraine super. On n’a pas de chance parce que je n’ai jamais vu 40 degrés aux Pays-Bas et on tombe sur la seule journée où c’est le cas."

La volonté d’avoir un 6 de plus

"Quand tu joues avec un 6, toutes les positions sur le terrain sont les meilleures pour pouvoir jouer offensif. Quand tu poses ça sur le papier, tu vois partout des triangles. Partout, tu peux couvrir un autre joueur, les distances sont bonnes aussi bien pour aller devant que pour revenir défendre. C’est une question de positionnement et à mon avis quand tu peux faire ça avec une sentinelle, c’est la meilleure façon de jouer."

Bosz : "Les supporters ont raison d'attendre des résultats"

Le recrutement à venir

"On a besoin de quelqu’un à gauche parce que Emerson est parti et en ce moment, on n’a que Henrique. J’ai fait jouer Léo Dubois en préparation parce qu’il avait déjà joué à ce poste avant mais c’est clair, il faut recruter. Tagliafico ? C'est un bon joueur mais je n'en sais pas plus. Je parle avec Bruno (Cheyrou) et Vincent (Ponsot) tous les jours et ce n’est pas la question de savoir si on a besoin de quelqu’un mais si des joueurs vont partir. On a vu Léo qui part normalement à Galatasaray et ça peut arriver avec d’autres joueurs aussi. Si il y a un ou deux départs dans un secteur de jeu, on a déjà parlé de ce qu’on allait faire sur ces postes."

Les matches contre Willem et Feyenoord

"Ce qu’on va faire dans les 2 matches, c’est que chaque joueur ou presque va jouer 90 minutes. On n'aura pas besoin de 11 joueurs jeunes pour remplacer l’équipe titulaire. On a commencé avec 45 minutes, puis 60, puis 75.. Là normalement, chaque joueur va disputer 90 minutes. Bien sûr on a des jeunes joueurs sur le banc. Peut-être qu’avec Rayan (Cherki), qui n’a joué qu’un match, on va procéder différemment. Willem II est un bon club. Mais ils sont descendus en deuxième division. Alors que Feyenoord, avec l’Ajax et le PSV, ce sont les plus grands club des Pays-Bas. C’est clair."

La pression après une saison ratée

"Les supporters ont à 100 % raison d’attendre des résultats. Je suis d’accord avec eux. Ils ont le droit d’y penser. Est-ce que ça me met encore plus de pression ? Non, parce que je travaille depuis tellement longtemps au haut niveau. Je sais que la pression fait partie intégrante de ce métier. Chaque match que tu gagnes, elle va redescendre. Quand tu perds, elle remonte. Dans mon métier, c’est normal.

J’ai plus confiance que la saison dernière. Je n’ai pas plus de certitudes parce que dans ce métier, il y en a très peu. Mais je connais mieux le championnat et mes joueurs. Cette préparation estivale me donne beaucoup de confiance. On travaille bien, les joueurs sont en forme. Ils arrivent beaucoup mieux à comprendre ce que je demande. Cela fait beaucoup de points positifs."