Anderlecht - OL (2-3) : "Je peux toujours mieux faire", assure Rayan Cherki

Buteur pour son premier match de la saison, Rayan Cherki n’était pas complètement satisfait de sa prestation. L’attaquant de l’OL sait qu’il n’est pas encore à 100%.

Un but en trompe l’oeil dans la victoire de l'OL. Encore à court de rythme, Rayan Cherki a beaucoup tenté et a beaucoup loupé, se compliquant parfois la vie. Mais pour la tête, son but inscrit sur une passe de Mohamed El Arouch ne peut qu’être positif. Samedi après-midi au centre d’entraînement d’Anderlecht, l'attaquant a fait ses débuts dans cette préparation estivale avec un peu plus d’heure de jeu à son actif. Blessé lors d’un match contre Monaco en février dernier, le Lyonnais n’a reçu le feu vert médical pour jouer qu’en cette fin de semaine après avoir fait deux semaines complètes d’entraînement.

"Je suis satisfait oui et non car je peux toujours mieux faire. C’est toujours bon de reprendre avec un but mais je peux faire mieux, a-t-il assuré après la rencontre au micro d’OL Play. Ça fait plaisir de revenir avec une victoire et un but. Les soucis sont derrière moi mais me faut encore un ou deux match pour revenir à mon niveau. Le stage va me permettre de retrouver des sensations pour le début de la saison."

Cherki : "El Arouch est épanoui"

Manquant encore d’explosivité sur certains démarrage, Rayan Cherki n’a pas été assez alerte sur un premier décalage d’El Arouch. Il a fallu attendre quelques minutes pour que la connexion tant attendue des supporters de l’OL débouche sur le but du 2-1. Après la rencontre, Cherki n’a d’ailleurs pas manqué de saluer la prestation du vainqueur de la Coupe Gambardella, quatre jours après son premier but en pros. "Il est épanoui dans le groupe, il se fond dans la masse, ça l’aide dans ses prestations je pense. J’espère qu’il me donnera encore beaucoup de ballons pour que je marque d’autres buts (rires)."

Agés de 19 et 18 ans, Cherki et El Arouch représentent l'avenir de l'OL. L'association fait en tout cas saliver.