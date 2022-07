Anderlecht - OL (2-3) : Idris Bounaas est sorti sur blessure

Après seulement vingt minutes de jeu dans le premier match contre Anderlecht (2-3), Idriss Bounaas est resté au sol. Remplacé par Noam Bonnet, le milieu s’est plaint au niveau des adducteurs.

Il avait déjà fait bonne impression à Bourgoin contre le Dynamo Kiev et son début de match contre Anderlecht était dans la lignée. Titularisé comme relayeur en Belgique, Idris Bounaas avait fait parler sa technique dans l’entrejeu lyonnais avant de devoir céder sa place dans la victoire lyonnaise (2-3). Après un peu plus de vingt minutes de jeu, le milieu de terrain est resté au sol et est sorti en boitant du terrain du centre d’entraînement belge en se tenant l’adducteur droit.

L’arbitre en a profité pour siffler la pause fraîcheur de la première mi-temps et a permis à Peter Bosz d’effectuer son premier changement avant même la demi-heure de jeu. Succédant à Bounaas, Noam Bonnet s’est distingué avec une passe décisive pour Moussa Dembélé, dix minutes après son entrée pour l'égalisation (1-1).