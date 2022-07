OL : Peter Bosz compte sur Mohamed El Arouch

Buteur contre le Dynamo Kiev, Mohamed El Arouch a inscrit son premier but en professionnel. Après quelques apparitions à l’entraînement la saison dernière, Peter Bosz voit le milieu comme un membre de son groupe.

Il l’a avoué lui-même, il y avait un peu de Coupe Gambardella dans son but mardi soir à Bourgoin. Auteur d’une frappe lourde dans la cage du Dynamo Kiev, Mohamed El Arouch s’est rappelé au bon souvenir des suiveurs lyonnais. "Oui, c'est à peu près le même qu'en finale de Coupe Gambardella. Le même placement, une frappe similaire." Peu à l’aise dans l’exercice de communication, le milieu de terrain préfère parler sur le terrain. Mardi, son entente avec Lucas Paquetà et Idris Bounaas dans l’entrejeu lyonnais a donné quelques belles séquences pendant l’heure de jeu que Peter Bosz leur a accordé. Encore un peu trop facile par moment, Mohamed El Arouch sait qu’il doit encore progresser sur certains aspects et compte sur une présence régulière dans le groupe professionnel pour y parvenir.

Enfin des débuts en professionnels cette saison

Ayant participé à quelques entraînements la saison dernière, le natif d’Orange semble désormais faire partie intégrante du groupe de Peter Bosz au contraire de certains autres jeunes et devrait donc bien faire ses débuts en pros dans cette saison 2022-2023. "Quand tu marques un but, ça ne veut pas dire que tu as bien joué, a lancé tout sourire le Néerlandais à une question sur la prestation d’El Arouch. Plus sérieusement, Mohamed fait partie de notre effectif et il est avec nous." Vainqueur de la Coupe Gambardella la saison dernière avec les U19, Mohamed El Arouch va faire le grand saut, pour le plus grand plaisir des supporters lyonnais.