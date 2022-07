Peter Bosz voulait deux match contre le Dynamo Kiev pour faire jouer tous ses joueurs. Mardi soir, l’entraîneur de l’OL s’est montré satisfait de la prestation globale de son équipe.

Sur les pépins physiques après les deux matchs

"Djibrail Dib était un peu fatigué et ressentait quelque chose à la cuisse donc on l’a sorti à la mi-temps mais tous les autres ont joué soixante minutes sans soucis."

Sur la blessure de Maxence Caqueret

"Quand un joueur est blessé je suis toujours inquiet mais les examens la semaine prochaine devraient en dire plus. Je ne sais pas encore si c’est grave."

Sur les prochains match amicaux

"J’ai toujours des objectifs physiques. On a commencé avec 45 minutes samedi, 60 aujourd’hui et contre Anderlecht, je vise les 75 minutes. L’important est que les joueurs jouent à fond et que l’intensité soit très haute. On a vu sur le deuxième match ce que ça voulait dire. C’était un match de très haut niveau contre un adversaire qui en est loin dans sa préparation, qui va jouer un tour qualificatif de Ligue des champions la semaine prochaine. Pendant les 60 minutes, on a pas mal joué."

Sur Lucas Paquetà dans l’équipe B

"Il n’y a pas d’équipe B. Dans la préparation, j’ai fait deux équipes et je m’entraîne avec ces deux équipes. Il y a aussi des bons joueurs dans cette équipe. Il y a aussi des joueurs expérimentés dans cette équipe, il n’y avait pas que Lucas, il y avait Tino (Kadewere), Léo (Dubois). L’axe central était aussi avec des joueurs d’expérience. On a essayé de mixer. Lucas remplaçant ? Jamais, c’est dangereux d’interpréter."

Sur l’opposition adverse

"C’était l’intensité. Tu peux faire une préparation en jouant 90 minutes mais avec une intensité plus faible et derrière faire un match avec plus d’intensité mais c’est quelque chose que je n’aime pas. Aujourd’hui, je voulais qu’on soit à 100% pendant 60 minutes. Eux, ils sont très loin dans leur préparation et ils veulent pas perdre et nous non plus donc c’était un match de très haut niveau."

Bosz : "On a bien respecté la règle des 5 secondes"

Sur les changements à la 67e plutôt que la 60e

"On était tellement forts dans la possession du ballon et on l’a gardé pendant cinq minutes sans qu’il sorte. Dès que le ballon est sorti, on a fait les changements (sourire)."

Sur le pressing et la communication

"On a fait des efforts à l’entraînement sur un pressing haut et sur un bloc médian. Aujourd’hui, on a vu les deux sur le terrain et c’est positif. J’ai demandé aux joueurs de parler entre eux pour pouvoir déclencher le pressing car sur le banc ce n’est pas possible. Ce sont les joueurs qui doivent faire ça. Aujourd’hui, on a bien respecté la règle des 5 secondes. Le physique a bien travaillé surtout sur le premier match avec la chaleur. Le deuxième match, c’était beaucoup mieux dans l’ensemble, c’était un bon entraînement."

Sur le match de Lacazette

"Alexandre, c’est un autre attaquant que Dembélé. Moussa est un attaquant de pointe qui aime partir dans la profondeur, qui est devant le but. Alex décroche de temps en temps et donc il faut jouer différemment avec lui. Ça prend un petit peu de temps mais on va apprendre. J’ai vu quand il décroche, demander à Tetê ou aux milieux de prendre la profondeur. Ca reste de la communication. Mais ce n’est que le deuxième match, on a besoin d’un peu de temps mais ce qu’on a fait était pas mal."