Futsal : l’OL connait son groupe en Régional 1

Promu en Régional 1, l’OL connait désormais son groupe pour la saison prochaine. Il retrouvera notamment le club de Vaulx-en-Velin, qui est lui aussi monté.

Petit à petit, l’OL pointe le bout de son nez en futsal et la saison qui va bientôt démarrer pourrait bien donner un élan de plus à la formation de Joël Fréchet. A la tête de l’équipe de futsal lyonnaise, l’ancien milieu de l’OL réussit pour l’instant sa mission puisqu’il a pu faire monter le club jusqu’à la plus haute division régionale. Après avoir survolé son groupe en Régional 2, le club rhodanien va évoluer cette saison en Régional 1, dernière étape avant la D2.

Depuis lundi, les hommes de Fréchet savent quels seront leurs adversaires à partir du 17 septembre, date de la reprise du championnat. Dans cette poule de 12, l’OL retrouvera deux clubs de Vaulx-en-Velin avec l’AF Vaulx et le FC Vaulx. Il croisera également la route de FC Vénissieux ou encore du FC Limonest Dardilly Saint-Didier.

La composition de la poule : ALF Futsal, FC Limonest, Condrieu Futsal Club, Futsal Club Mornant, AS Martel Caluire, A. Futsal de Vaulx-en-Velin, FC Vénissieux, L’Ouverture, Futsal Cournon, FC Chavanoz, FC Vaulx-en-Velin