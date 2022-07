OL - Dynamo Kiev : "On a un jeu à risque donc on s'expose", estime Riou

Titulaire lors du premier des deux matches contre le Dynamo Kiev (1-3), Rémy Riou a fait part de "son plaisir de retrouver les terrains" à moins d'un mois de la reprise du championnat. Le portier lyonnais de 34 ans est surtout revenu sur le match de ses jeunes coéquipiers.

Les enseignements à tirer après le premier match perdu 3 buts à 1 contre le Dynamo Kiev ne sont pas nombreux pour l'Olympique lyonnais. Face à une formation ukrainienne très solide défensivement, Peter Bosz a fait confiance à un groupe jeune, en manque de réalisme devant le but adverse, et trop souvent pris en contre-attaque par l'attaque de Kiev. "On a un jeu à risque en allant chercher très haut, donc forcément on s’expose aux contres adverses. Surtout contre une équipe qui joue principalement en contre-attaque, c'est encore plus difficile, a estimé Rémy Riou, titularisé pour la première fois depuis son retour à Lyon. On a pas trop mal défendu, mais on encaisse trois buts, c’est dommage. Parce qu'on a aussi eu les occasions de marquer en attaque", a-t-il détaillé juste après le coup de sifflet final.

"Le très haut niveau est très exigeant"

Le gardien lyonnais de 34 ans, fautif sur le pénalty finalement manqué par le Dynamo Kiev, a disputé une grosse heure de jeu avant de céder sa place au jeune Kayne Bonnevie. "Je me suis senti bien. Mais il nous manquait un peu de repères car nous avons eu des absents de dernière minute. Le groupe était très jeune, nous a-t-il confié. On a un système de jeu qui demande beaucoup d’efforts. On est qu’au début de la préparation, et il faisait très chaud, a ensuite concédé le joueur formé dans le Rhône. Sur la montée en puissance de garçons issus de l'académie, il considère prometteur "qu'il y ait des jeunes qui intègrent le groupe professionnel" mais que "le très haut niveau est très exigeant". "À eux de s’inspirer des joueurs autour d’eux pour encore progresser. Maintenant, il va vite falloir être prêt début août", a conclu Riou.