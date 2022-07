OL - Mercato : intéressé par Paquetá, Arsenal rebuté par le prix

Paqueta et Farinez lors de Lens – OL (Photo by FRANCOIS LO PRESTI / AFP)

A en croire Goal Brésil, Arsenal se serait positionné sur Lucas Paquetá, sans pour autant faire d’offre formelle au joueur ni à l'OL. Il faut dire que le club français demanderait environ 80M€, bonus compris.

Houssem Aouar et Moussa Dembélé avaient pour faire les feuilletons de l’été à l’Olympique lyonnais mais finalement c’est bien le futur de Lucas Paquetá qui est au centre de toutes les attentions. Le meneur brésilien cristallise l’attention. Partira ? Ne partira pas ? A la mi-juillet, le mystère demeure entier et les sorties de Jean-Michel Aulas ou Peter Bosz n’ont rien arrangé à ce flou artistique. "Je veux garder tous les bons joueurs mais il faut aussi être réaliste. Il y a le joueur qui est très important sur la question, l’entraîneur, le club, les autres clubs. C’est toujours un jeu entre les différentes parties, avait déclaré le coach il y a quelques jours. Lucas est un très bon joueur mais ça dépend de ce que le joueur veut. J’ai déjà eu une discussion avec lui mais elle restera entre nous."

Si départ, l'OL veut vendre au prix fort

Revenu du Brésil la semaine dernière, Lucas Paquetá a repris avec le groupe dès jeudi et participé à la deuxième mi-temps contre Bourg Péronnas. Il sera également présent à Bourgoin ce mardi mais d’après Goal Brésil, Arsenal serait bien intéressé par le n°10 de l’OL et l’aurait annoncé à son entourage. Une simple prise de contact mais sans aucune négociation à l’heure actuelle entre les deux clubs puisque l’OL ne lâchera pas Paquetá sans un joli chèque. L’ayant recruté 20M€ à l'AC Milan en septembre 2020, le club lyonnais aimerait bien atteindre les 80 millions d’euros avec une base fixe de 60-65 millions d’euros plus des bonus. Une somme qui, actuellement, rebuterait les Gunners.