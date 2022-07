OL - Dynamo Kiev : première confrontation depuis 2006

L’OL et le Dynamo Kiev se sont déjà affrontés à deux reprises avant la double confrontation de ce mardi à Bourgoin. C’était en 2006 en phase de groupes de Ligue des champions.

Ce mardi, au stade Pierre-Rajon, l’émotion sera forcément présente. Obligé de s’exiler pour pouvoir préparer au mieux son 2e tour qualificatif pour la Ligue des champions, le Dynamo Kiev sera mis à l’honneur par l’OL et le Football Club Bourgoin-Jallieu avec notamment la présence de réfugiés ukrainiens. Une rencontre amicale qui n’a donc pas que le nom entre deux clubs qui ne se connaissent pas tant que ça. Entre l’OL et le Dynamo Kiev, les confrontations n’ont pas été légion.

Une large victoire en Ukraine, service minimum à Gerland

En s’affrontant à deux reprises ce mardi soir (18h et 21h), les deux clubs joueront autant en l’espace de trois heures que depuis seize ans. En effet, la dernière confrontation entre les deux clubs remontent à 2006 et à la phase de poule de la Ligue des champions. L’OL s’était imposé à deux reprises dont une large victoire (0-3) en Ukraine en octobre avec des buts de Juninho, Källström et Malouda. Au match retour, le 1er novembre à Gerland, un but de Karim Benzema avait suffi aux hommes de Gérard Houllier pour s’imposer.