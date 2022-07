OL - Dynamo Kiev : le club ukrainien est arrivé à Bourgoin

Ayant entrepris une "tournée" européenne pour préparer son 2e tour qualificatif pour la Ligue des champions, le Dynamo Kiev fait escale à Bourgoin. Le club ukrainien est arrivé dimanche en Isère.

Le football pour oublier les atrocités de la guerre. Au moment de l’annonce de son nouveau prêt à l’OL, Tetê avait mis en avant les heures et jours difficiles passés avec sa compagne en Ukraine et sa joie de pouvoir penser de nouveau au football ces trois derniers mois. Mardi, à Bourgoin, l’ailier brésilien retrouvera un club qu’il connait bien pour l’avoir affronté quelques fois avec le Shakhtar Donetsk.

Comme Tetê, le Dynamo Kiev a été obligé de fuir l’Ukraine pour pouvoir préparer au mieux son 2e tour qualificatif à la Ligue des champions, fin juillet contre Fenerbahçe. Le club ukrainien s’est lancé dans une "tournée" européenne de matchs amicaux. Après cinq matchs contre des clubs suisses dont le dernier face à Lucerne, le Dynamo fait escale en France à Bourgoin, avec une double confrontation contre l’OL.

Les hommes de Mircea Lucescu ont d’ailleurs posé leurs valise dans l’Isère depuis dimanche. Afin de préparer leur opposition contre le club lyonnais, les Ukrainiens ont déjà pris leur quartier sur la pelouse du stade Pierre-Rajon avec un entraînement dominical sous les yeux de la direction du FC Bourgoin-Jallieu et de son président Djemal Kolver. A noter qu’il reste encore des places pour assister aux deux rencontres (18h et 21h) entre l’OL et le Dynamo Kiev en cliquant sur ce lien.