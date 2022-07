OL - Euro 2022 : gros test pour la Norvège et Ada Hegerberg

Ada Hegerberg lors de Norvège – Irlande du Nord à l’Euro 2022 (Photo by Ben Stansall / AFP)

Vainqueur de l’Irlande du Nord en match d’ouverture, la Norvège affronte l’Angleterre, ce lundi (21h). Un choc pour la première place du groupe A.

La France vient à peine de jouer son premier match dans l’Euro 2022 que la Norvège et l’Angleterre attaquent déjà leur second. Vainqueurs de leur match inaugural, les deux nations s’affrontent ce lundi soir (21h) avec comme objectif la première place du groupe A. Grâce à leur large succès contre l’Irlande du Nord, les Norvégiennes occupent actuellement cette position et auront à coeur de frapper un grand coup face au pays organisateur.

C’est aussi le cas pour Ada Hegerberg. Face à l’une des favorites de cet Euro, l’attaquante de l’OL va très certainement vouloir ouvrir son compteur but, après être restée muette lors du premier match. Dimanche, Sarina Wiegman, la sélectionneuse de l’Angleterre, ne tarissait pas d’éloges à propos de la Lyonnaise. Le coup d’envoi sera donné à 21h (Canal Plus Sport, TMC) à l’Amer Stadium, antre de Brighton en Premier League.