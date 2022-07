OL - Euro 2022 : Ada Hegerberg soigne son entrée avec la Norvège

Ada Hegerberg lors de Norvège – Irlande du Nord à l’Euro 2022 (Photo by Ben Stansall / AFP)

Opposée à l’Irlande du Nord pour son entrée en lice dans l’Euro 2022, la Norvège n’a pas tremblé avec une large victoire (4-1). Passeuse décisive, Ada Hegerberg n’a pas trouvé le chemin du but.

Cinq ans qu’elle attendait ce moment. Ayant claqué la porte de la sélection après un Euro 2017 raté, Ada Hegerberg a signé son retour dans la compétition jeudi soir. L’attaquante de l’OL et la Norvège n’ont pas raté leur début dans cet Euro 2022 avec une facile victoire contre l’Irlande du Nord (4-1). Si elle n’a pas réussi à trouver le chemin des filets, Hegerberg a quand même trouvé le moyen de se montrer décisive, avec une offrande sur le deuxième but norvégien.

3-0 à la mi-temps

Favorites de cette rencontre, les Norvégiennes ont plié les débats après seulement 45 minutes. Grâce à Blakstad (10e), Leonharden-Mananum (13e) et Hansen (31e), l’écart était déjà de trois buts à la pause. Les Nord-Irlandaises ont bien tenté de réagir dès le retour des vestiaires afin de continuer à y croire grâce à un but de Nelson (49e) mais l’espoir a été de courte durée. Cinq minutes plus tard, Reiten a mis un coup de grâce à cette rencontre qui permet à la Norvège de prendre les commandes de son groupe devant l’Angleterre, vainqueur de l’Autriche en ouverture de cet Euro. Les deux nations se feront face lundi prochain (21h).