Euro 2022 : après l’OL, Ada Hegerberg est en mission avec la Norvège

Après cinq ans d’absence, Ada Hegerberg est de retour en sélection et va jouer l’Euro avec la Norvège. En 2017, l’attaquante de l’OL avait quitté le tournoi dès le premier tour et claqué la porte.

Le dernier Euro qu’Ada Hegerberg a disputé ne lui laisse pas forcément de bons souvenir. En 2017 après un premier tour catastrophique et une élimination, l’attaquante de la Norvège avait décidé de claquer la porte. Ce revers avait été la goutte de trop dans sa relation avec la sélection et surtout la Fédération. Estimant que le football féminin n’était pas assez pris en considération, Hegerberg avait donc tiré une croix à seulement 22 ans et l’avenir devant elle.

Ce départ appartient désormais au passé puisque la Fenotte a annoncé son retour avec la Norvège en mars dernier. Après deux années marquées par les blessures et surtout des changements à la tête de la Fédération, l’heure était donc aux retrouvailles. Ce retour offre au pays scandinave une arme offensive de plus alors que démarre l’Euro 2022. Les coéquipières d’Ada Hegerberg affrontent l’Irlande du Nord, ce jeudi à 21h.