En trouvant le chemin des filets contre la Nouvelle-Zélande, Ada Hegerberg a mis la Norvège sur la voie du succès. L’attaquante en a également profité pour rendre hommages aux victimes (2 morts, 21 blessés) de la tuerie d’Oslo, survenue samedi.

Samedi, il y avait un match de foot en Norvège mais les coeurs et les têtes n’y étaient pas vraiment pour tout un pays. Le peuple scandinave était encore sous le choc d’une fusillade un peu plus tôt dans la journée aux abords d’un club gay dans la ville d’Oslo ayant fait deux morts et plus d’une vingtaine de blessés.

La rencontre entre les coéquipières d’Ada Hegerberg et la Nouvelle-Zélande était donc secondaire mais les Norvégiennes ont rendu hommage à leur manière avec une victoire (2-0) dans le cadre de la préparation à l’Euro 2022 (6-31 juillet). En ouvrant le score, l’attaquante de l’OL a mis sa sélection sur la voie et en a profité pour apporter son soutien aux familles des victimes en brandissant un brassard aux couleurs arc-en-ciel. Engagée, Hegerberg le prouve une fois de plus.