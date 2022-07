OL - Mercato : Peter Bosz estime qu’il "faut que des joueurs partent"

Avec un groupe de 30 joueurs à l’entraînement jeudi, Peter Bosz s’est montré satisfait de la qualité de son effectif. Néanmoins, il assure que l’OL ne peut pas rester avec autant de joueurs sans Coupe d'Europe.

Le mercato a démarré sur les chapeaux de roue à l’OL avec pas moins de cinq arrivées dont les plus notables, celles d’Alexandre Lacazette et de Corentin Tolisso. Même Peter Bosz s’en est félicité, jeudi, pour sa première sortie médiatique de la saison, trois jours après la reprise. "Je suis depuis longtemps dans le foot et ça n’arrive pas souvent que tous les joueurs soient là dès la reprise. (...) Mais au moins, on va pouvoir travailler comme il faut pendant cinq semaines avant Ajaccio."

Avec les retours de Lucas Paquetá et Karl Toko-Ekambi, l’effectif est en effet déjà presque au complet, ne manquant que Florent Da Silva encore en vacances. Pour la séance publique de ce jeudi, ils étaient 30 à s’entraîner, en plus des quatre gardiens à part une bonne partie de la séance. Beaucoup trop pour l’entraîneur lyonnais qui, même s’il se satisfait d’avoir déjà à sa disposition tous ses joueurs, souhaite des mouvements dans le sens des départs. "Il va y avoir des départs surtout quand il n'y a pas de Coupe d'Europe, a-t-il avoué jeudi. Il y aura bien sûr des joueurs qui vont partir et il le faut car c’est trop, on l’a vu ce jeudi. Donc il y a des joueurs qui vont partir et peut-être sur un ou deux postes, on va recruter."

Rien de défini pour Thiago Mendes

Si le coach n'a mentionné aucun nom, Houssem Aouar, Léo Dubois ou encore Jérôme Boateng font partie des têtes de liste parmi les candidats au départ. Les différentes sorties médiatiques de la direction lyonnaise ces derniers jours n'ont rien arrangé. Entre un Thiago Mendes annoncé comme nouveau défenseur central et Malo Gusto qui aurait gagné ses galons de titulaire pour la saison à venir, l’avenir semble bouché pour les deux défenseurs cités plus haut. Néanmoins, Peter Bosz a tenu à mettre les choses au clair, l’entraîneur, c’est bel et bien lui.

"Qui jouera et où, c’est moi qui décide, non ? Et vous n'avez pas parlé avec moi, a lancé le Néerlandais avec le sourire. C'est moi qui décide de cela. On verra après cinq semaines qui sont les titulaires et où ils jouent."

Dans cette préparation estivale, les intérêts individuels et collectifs s’entrechoquent une fois de plus. Pourtant, Peter Bosz aime à rappeler qu’"on a tous le même. Je veux qu’ils s’entraînent bien et eux, s’ils s’entraînent bien et qu’ils partent dans un autre club, ils seront déjà prêts physiquement pour aller là-bas."