OL - Mercato : Peter Bosz a eu une discussion avec Lucas Paquetá

Revenu à l’entraînement jeudi avec l’OL, Lucas Paquetá a un avenir toujours aussi incertain à l’OL. Présent en conférence de presse, Peter Bosz a affirmé avec eu une conversation avec le Brésilien qui pourrait donc avoir le dernier mot.

Son message sur les réseaux sociaux a donné le sourire à plus d’un supporter de l’OL. Ayant eu le droit à quelques jours de vacances en plus, Lucas Paquetá a quitté le Brésil mercredi pour faire son "retour à la maison" qu’est Lyon. A peine arrivé sur le tarmac lyonnais que le meneur brésilien était déjà de retour aux affaires courantes. Ce jeudi matin, Paquetá était bien présent à la séance collective de l’OL face à 1400 supporters à Décines. Mais qu’en sera-t-il vraiment du futur de l’ancien Milanais ?

Représentant la plus grande valeur marchande du club, Lucas Paquetá serait dans le viseur de Newcastle, de Manchester City ou encore d’Arsenal, de quoi pousser l’OL à le vendre ? Jean-Michel Aulas avait répondu à la négative, estimant que le club avait les reins solides, il y a quelques jours. "Il y a des propositions pour lui. Il y a un certain nombre de joueurs qui peuvent se sentir complétement dans le projet, et d'autres qui ne le sont pas. Economiquement, on a les moyens d'aller au bout de nos idées et des objectifs, avait affirmé le président. Pour Lucas, évidemment le sujet s'est posé, on réfléchit. L'entraîneur nous a donné son avis et il y aura aussi ce que veulent faire les footballeurs."

Bosz : "Tout dépend de ce que Lucas veut"

Bien moins performant durant la seconde partie de saison dernière, Lucas Paquetá a donné l’impression de digérer difficilement les départs de ses compatriotes Bruno Guimarães et Juninho. Le Brésilien se sent bien à Lyon mais se voit-il encore un avenir dans la capitale des Gaules. Interrogé sur la question, Peter Bosz estime que la décision finale sera celle du joueur avant tout et qu’un échange avait déjà été fait avec lui.

"Je veux garder tous les bons joueurs mais il faut aussi être réaliste. Il y a le joueur qui est très important sur la question, l’entraîneur, le club, les autres clubs. C’est toujours un jeu entre les différentes parties. Lucas est un très bon joueur mais ça dépend de ce que le joueur veut. J’ai déjà eu une discussion avec lui mais elle restera entre nous."

A Lyon, l'avenir de Lucas Paquetá est toujours aussi flou et ce n'est pas prêt de changer.