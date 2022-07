OL - Mercato : Bosz parle du recrutement de Lacazette et Tolisso

L'entraîneur de l'Olympique lyonnais, Peter Bosz est revenu, jeudi, sur le retour à Lyon d'Alexandre Lacazette et Corentin Tolisso.

Il n'avait pas encore livré son sentiment. Peter Bosz a évoqué pour la première fois, ce jeudi, le retour à l'OL d'Alexandre Lacazette et de Corentin Tolisso. "C'est pas mal, je peux le dire, a-t-il déclaré tout sourire. Ce sont des joueurs connus. Alex et Coco, ils ont plus d'expérience. C'est une bonne chose pour nous, pour l'OL. J'attends beaucoup d'eux. On a besoin de ça."

"Aider les autres joueurs"

Et d'ajouter : "Ce sont deux joueurs qui connaissent le club, le foot au plus haut niveau, ils ont joué à l'étranger... J'espère qu'ils vont aider les autres joueurs."