OL : Lucas Paquetá de retour à Lyon après des vacances prolongées

Lucas Paquetá en Ligue Europa contre les Glasgow Rangers (Photo by ANDY BUCHANAN / POOL / AFP)

Après quelques jours de repos supplémentaires, Lucas Paquetá est de retour à Lyon ce jeudi. Parti du Brésil mercredi, le meneur ne devrait malgré tout pas être présent à l’entraînement ouvert au public à 9h30.

Peter Bosz avait planché sur cette journée de jeudi pour retrouver l’ensemble de son groupe mais l’entraîneur néerlandais devra encore patienter encore un peu. Si la quasi-totalité des joueurs de l’OL a repris le chemin de l’entraînement depuis le début de la semaine et que Florent Da Silva, poussé à prendre une semaine de vacances, ne sera là que lundi prochain, Lucas Paquetá ne devrait pas être présent pour la séance matinale (9h30) de ce jeudi ouverte au public.

Paquetá de "retour à la maison"

Non pas que le meneur brésilien a décidé de sécher sa reprise pour forcer un départ mais tout simplement parce que Paquetá n’a quitté le Brésil que mercredi. L’OL lui avait accordé quelques jours de repos supplémentaires après avoir disputé des matchs amicaux avec la sélection brésilienne dans une tournée asiatique courant juin. Celui qui serait pisté par Newcastle ou encore Manchester City a publié un message sur les réseaux, annonçant "un retour à la maison" du côté de Lyon. Un message pas si anodin alors que son futur à l'OL reste incertain... Si présence de Lucas Paquetà au centre d’entraînement il y a ce jeudi, ce serait avant tout pour des tests médicaux et non pour une présence sur les terrains avec le reste du groupe.