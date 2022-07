OL - Mercato : l’épineux dossier Jérôme Boateng

Ce jeudi, Jérôme Boateng sera présent pour l’entraînement ouvert au public. Pourtant, le défenseur allemand, malgré son statut et son expérience, n’est pas assuré de rester.

Si Peter Bosz souhaitait garder le mystère, Jean-Michel Aulas s’est permis de tuer tout suspense. En faisant un état des troupes avant la reprise samedi, le président lyonnais a vendu la mèche concernant Thiago Mendes. Prolongé à la surprise générale par l’OL il y a quelques semaines, le Brésilien ne devrait plus faire de vieux os dans l’entrejeu lyonnais. Non en prolongeant, l’ancien de Flamengo aurait du même coup accepter un nouveau rôle en défense centrale. Ayant fait bonne impression la saison dernière aux côtés de Castello Lukeba, Thiago Mendes est donc voué à rester derrière la saison prochaine. Dans la peau d’un titulaire ? Rien n’est moins sûr mais si tel est le cas, se pose la question de la suite à donner à l’aventure de Jérôme Boateng entre Rhône et Saône.

Avant son départ en vacances il y a six semaines, le défenseur central allemand avait livré un constat lucide à Sky Sport sur sa première saison, "n'étant pas satisfait de cette saison mais voulant revenir plus fort". Que ce soit collectivement ou individuellement, l’arrivée de Boateng n'a pas eu l’effet escompté. Censé être un leader technique et vocal, le champion du monde 2014 est apparu à court de forme et s’est pris plus d'une fois la tête avec certains coéquipiers. La "mentalité germanique" voulue par Bruno Cheyrou avec l’arrivée de Corentin Tolisso, Boateng a bien tenté de la mettre en place la saison dernière, sans trouver un interlocuteur à qui parler. "C’est une grosse déception. J’attendais qu’il apporte de la maturité, de la sérénité, de l’expérience. Peut-être qu’il ne s’est pas adapté, qu’il a été trop exigeant mais la mayonnaise n’a pas pris, avait concédé Nicolas Puydebois il y a quelques semaines dans Tant qu’il y aura des Gones. On sait dans le foot que c’est une histoire d’hommes, de relations humaines."

Statut, salaire... de quoi pousser à un départ ?

Avec une décennie passée du côté du Bayern Munich et une pléthore de stars avec qui évoluer, Jérôme Boateng a pourtant connu des vestiaires avec bien plus d’égo que celui qui est présent du côté de Décines. Mais finalement l’exigence munichoise connue pendant dix ans n’a-t-elle pas eu raison de l'ancien de Manchester City ? Trop exigeant le défenseur ? C’est ce qui ressort en Allemagne quand il est demandé quel leader était l’ancien Bavarois. "Il n’a jamais eu la langue dans sa poche. Au Bayern, ça a souvent pété avec certains coéquipiers comme Robert Lewandowski ou Leon Goretzka, nous explique Nino Duit, suiveur du club allemand. Mais ce sont de grands joueurs et ces prises de bec intervenaient surtout pour des contacts un peu trop appuyés ou une parole trop haute. Ça finissait toujours par se tasser car c'était avant tout une recherche d'exigence."

A Lyon, les prises de bec ont été beaucoup plus médiatisées et le semblant de mise à l’écart du défenseur début 2022 n’a rien arrangé. Arrivé le 1er septembre 2021 après avoir fait une préparation individuelle, Jérôme Boateng n’a jamais réussi à enchaîner. Les mois sont passées, la condition physique n’a pas évolué avec cette constance de ne pas pouvoir terminer les matchs. Un vrai handicap au moment d’effectuer des changements. S’il a été dit que les relations entre Boateng et Peter Bosz étaient fraîches, l’entraîneur n’a pas voulu enfoncer son joueur à la fin de la saison. Au contraire, il lui a tendu la main, laissant entendre que le vrai leader attendu pourrait enfin arriver à Lyon avec un an de retard. "Jérôme Boateng a eu le même problème que moi au début. Ça faisait 30 ans que je n’avais pas parlé français tous les jours. Jérôme est venu après moi, ce n’était pas facile (...) S’il fait une bonne préparation, il pourrait faire une deuxième saison."

Une qualité technique unique dans le secteur défensif

Malgré les frasques de la saison dernière, une préparation complète et en groupe pourrait changer beaucoup de choses. Bosz sait que son joueur a beaucoup à apporter. Certains matchs de la saison dernière en ont donné un aperçu avec une qualité de passes très largement au-dessus de la moyenne. Dans le jeu de possession mais aussi de rupture prôné par le coach lyonnais, le jeu long de Jérôme Boateng n’a aujourd’hui pas d’égal dans l’effectif de l’OL, pas même chez Thiago Mendes qui a parfaitement assuré l’intérim. Dans son désir d’imposer sa loi face à l’adversaire et d’être plus maitre des phases de jeu, Bosz a la possibilité de mettre en place un système qui convient à l’ancien Munichois comme ce fut le cas en Bavière. Il ne sera jamais le plus rapide mais avec une équipe en contrôle, ce défaut se ferait moins sentir comme un Laurent Blanc au siècle dernier et toujours dans placement.

Mais est-ce vraiment la volonté du club ? Les deux parties devaient se rencontrer en fin de semaine dernière afin de "connaitre l’état d’esprit et la volonté du joueur" mais il y a concurrence dans l’axe droit avec donc maintenant Thiago Mendes, Sinaly Diomandé ou Damien Da Silva. Intrinsèquement, Jérôme Boateng est au-dessus mais entre un salaire imposant et un possible maintien de Mendes aux côtés de Lukeba, l’OL sait que "Boateng a besoin de se sentir important et donc difficile pour lui d’imaginer autre chose qu’un statut de titulaire", comme l'a déclaré Cheyrou en conférence. Des qualités footballistiques évidentes d'un côté et un statut et un salaire à gérer de l'autre, le club se retrouve entre deux feux et va devoir trancher.