OL : Castello Lukeba "espère que Saint-Etienne va vite remonter"

Castello Lukeba face à Lille (Photo by DENIS CHARLET / AFP)

Interrogé sur Instagram par un supporteur de l'OL au sujet de la rélégation de Saint-Etienne, Castello Lukeba considère "qu'en tant que Lyonnais, le derby va vraiment lui manquer" la saison prochaine.

Une saison sans derby est-elle une vraie saison pour l'Olympique lyonnais ? Pour revivre un dernier championnat de Ligue 1 amputé de son mythique Lyon - Saint-Etienne, il faut remonter à l'exercice 2003-2004 quand les Verts évoluaient pour une troisième saison consécutive en deuxième division. La saison prochaine, nous voilà revenus presque 20 ans en arrière. Questionné à ce sujet par un fan de l'OL sur Instagram, Castello Lukeba se dit "déçu qu'il n'y ait plus de derby la saison prochaine".

Lui qui en a gagné un certain nombre chez les jeunes, mais qui en a connu seulement deux dans sa jeune carrière de footballeur professionnel (pour une victoire et un match nul). "Un derby, c'est vraiment un match à part. J'espère qu'ils vont remonter pour qu'on ait à nouveau ce match si particulier en Ligue 1. Surtout en tant que Lyonnais, ça va vraiment manquer", a confié le défenseur de 19 ans au cours d'un live Instagram dimanche soir avec Billy Koumetio, son ancien partenaire de jeu au centre de formation de l'OL. À noter que Lyonnais et Stéphanois pourront toujours croiser le fer, si le destin s'en mêle, en Coupe de France la saison prochaine.