OL - Mercato : la Roma aurait proposé un échange Veretout - Aouar

Aouar au milieu des Rémois (Photo by FRANCOIS NASCIMBENI / AFP)

Intéressée par Houssem Aouar, la Roma tenterait de négocier pour s’offrir le milieu. Ne souhaitant pas mettre les 25M€ demandés par l’OL, le club italien aurait proposé un échange avec Jordan Veretout. Une proposition rejetée.

L’avenir de Houssem Aouar sera-t-il italien ? Si l’on en croit la presse italienne depuis quelques jours, l’AS Roma a dépassé le stade du simple intérêt pour le milieu de terrain lyonnais. Ce dernier ferait très clairement partie des pistes envisagées pour renforcer l’entrejeu romain dans les prochaines semaines et Il Romanista apporte de nouvelles précisions lundi. Tout en continuant à négocier pour l’arrivée de Frattesi en provenance de Sassuolo, Tiago Pinto aurait déjà discuté avec Icm Stellar Sports qui s’occupe désormais des intérêts d'Aouar et tenterait différentes stratégies pour convaincre l’OL de lâcher son joueur.

L'OL veut du cash

S’il n'est pas fermé à la vente, le club lyonnais se montrerait un peu trop gourmand selon le directeur sportif de la Roma pour un joueur en fin de contrat dans un an. Quand l’OL envisagerait 20-25 millions d’euros pour l’international français, le club de la Louve estimerait que le prix d’achat pour Houssem Aouar serait de l’ordre de 15M€. Se basant sur cette évaluation, la Roma aurait donc proposé à l’OL un échange de joueurs avec l’arrivée de Jordan Veretout, déjà associé au club lyonnais au début du mois, dans la capitale des Gaules et l’arrivée d’Aouar chez les Giallorossi. Cette proposition n’aurait malgré tout pas convaincu les dirigeants lyonnais malgré leur désir de recruter un milieu défensif. A Lyon, le but est récupérer quelques pécules dans la transaction plutôt qu’un joueur.