Mercato : l’OL à l’assaut d’un défenseur du Bayern Munich ?

Chris Richards, international américain à seulement 20 ans (Photo by Emilee Chinn / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

En attendant de pouvoir dégraisser l’effectif, l’OL continue de prospecter pour se renforcer notamment en défense centrale. Pour ce poste, le club aurait ciblé Chris Richards, jeune Américain évoluant au Bayern Munich.

A défaut de pouvoir réussir à vendre certains joueurs, l’OL ne souhaite pas mettre en stand-by le recrutement de renforts. En attendant l’officialisation de Tyrell Malacia, le club lyonnais continuer d’avancer ses pions sur certains dossiers ou au moins de prendre la température. Si l’arrivée du latéral du Feyenoord est une bonne nouvelle à un poste qui demandait du renfort, la défense reste malgré tout encore en chantier. Entre le départ de Jason Denayer, les performances mitigées de Jérôme Boateng et Damien Da Silva, le deuxième poste de central aux côtés de Castello Lukeba n’est pas vacant mais presque.

Richards peut jouer partout en défense

Dans cette optique et malgré le bel intérim de Thiago Mendes ou les promesses observées d’un Mamadou Sarr, l’OL serait donc à la recherche d’un défenseur central et regarderait du côté du Bayern Munich selon les informations de But Football Club. Prêté depuis un an et demi à Hoffenheim par le club bavarois, Chris Richards (22 ans) possède un profil qui plairait aux septuples champions de France. International américain à seulement 20 ans, le défenseur a la particularité de pouvoir jouer un peu partout dans l'arrière-garde et cette polyvalence a de quoi séduire. Barré au Bayern Munich où il a évolué aux côtés de Boateng, Richards souhaite avoir du temps de jeu en vue de la Coupe du monde au Qatar. Le club bavarois ne serait pas fermé à l’idée d’un départ mais réclamerait 15M€ pour son défenseur également suivi par Crystal Palace, autre club de la propriété de John Textor…