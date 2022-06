OL - Mercato : Feyenoord a trouvé son remplaçant, feu vert pour Malacia

L’arrivée de Tyrell Malacia à l’OL ne devrait plus qu’être une question d’heures. Après avoir fait de la résistance, Feyenoord aurait trouvé le remplaçant du latéral, favorisant un accord avec le club lyonnais.

Ce n’est pas encore officiel mais l’OL tient peut-être déjà sa quatrième recrue de l’intersaison alors que le mercato n’a ouvert que depuis quinze jours. Comme annoncé ces derniers jours, le club lyonnais et Feyenoord auraient réussi à se rapprocher concernant la situation de Tyrell Malacia et Fabrizio Romano, journaliste italien spécialisé dans le mercato, a annoncé vendredi soir que l’accord serait total entre les deux clubs pour un transfert de 15 millions d’euros. De son côté, Malacia avait déjà trouvé un accord avec l’OL depuis quelques semaines pour un contrat de cinq ans entre Rhône et Saône.

Maatsen pour remplacer Malacia

Malgré la concurrence de Manchester United, les septuples champions de France ont donc réussi à se montrer les plus persuasifs avec notamment la présence de Peter Bosz dans l’équation. Après avoir joué la montre depuis quelques semaines, Feyenoord a lâché un peu de lest par rapport au 20M€ souhaité et surtout a débusqué le remplaçant de Tyrell Malacia. D’après le journaliste italien, le club néerlandais serait proche d’un accord avec Chelsea pour l’arrivée d’Ian Maatsen, permettant ainsi de libérer plus facilement Malacia. Ce dernier devrait donc, sauf incroyable retournement de situation, retrouver le club néerlandais avec le maillot lyonnais lors du match amical prévu fin juillet.