OL - ASVEL : Tony Parker va "rencontrer John Textor avant la fin du mois"

Jean-Michel Aulas et Tony Parker lors d’un match de l’ASVEL (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

En marge du match 5 décisif de l'ASVEL en finale du championnat de France de basket, Tony Parker est revenu sur le changement de propriétaire de l’OL Groupe. L’ancien basketteur a avoué devoir rencontrer John Textor dans les prochains jours, semaines notamment pour discuter basket.

La passe de 3. Au terme d’un match complètement fou entre l’ASVEL et Monaco, le club villeurbannais s’est offert son troisième titre de champion de France de suite face à son public. Une performance historique pour Tony Parker et ses troupes alors que l’effectif de l’ASVEL devrait subir de nombreux ajustements durant l’été comme l’a annoncé le président villeurbannais après la rencontre. Sous les yeux de Rayan Cherki présent à l’Astroballe pour ce match 5 décisif, le ballon rond n’est jamais bien loin de la balle orange surtout quand les deux sont liés comme c’est le cas entre l’OL et l’ASVEL.

Malgré la tension de ce match pour le titre, Parker a été interrogé sur l’arrivée de John Textor comme futur actionnaire majoritaire de l’OL Groupe et des conséquences de ce changement. "Revoir l’OL dominer ? J’espère. Je dois rencontrer le nouveau propriétaire avant la fin du mois. C’est un grand fan de basket en plus. Il veut absolument qu’on parle du basket donc j’ai hâte de le rencontrer, a déclaré Tony Parker au micro de RMC. Je sais qu’ils vont injecter pas mal d’argent pour qu’on ait une bonne équipe. C’est l’objectif de retrouver l’OL en haut de l’affiche au niveau du foot."

Textor séduit aussi par le projet basket

Membre du conseil d’administration de l’OL Groupe, qui détient plus de 30% du capital de l’ASVEL, Parker voit d’un bon oeil l’arrivée de Textor. L’Américain n’a d’ailleurs pas manqué de faire plusieurs références au basket durant sa présentation officielle mardi face à la presse. Il aurait notamment été séduit par le "côté basket" que peut représenter l’OL Groupe avec notamment la construction de l’Arena.

"Je pense que l'OL représente tout ce que j'aimerais voir pour tous les clubs, avait avoué le futur homme fort du club lyonnais. Les équipements, l'Arena... L'OL c'est à la fois le sport, le divertissement, le foot, le basket."

Le 21e titre de l’histoire de l’ASVEL acquis samedi soir devrait le ravir encore un peu plus.