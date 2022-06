OL : défaite de Cayman et de la Belgique contre l’Autriche

Janice Cayman (Photo by Clive Brunskill / POOL / AFP)

Après la victoire contre l’Irlande du Nord, la Belgique a été battue par l’Autriche pour son deuxième match de préparation. Janice Cayman a joué toute la rencontre.

Deuxième match de préparation pour la Belgique mais pas de deuxième victoire. Quatre jours après avoir battu l’Irlande du Nord sur la plus petite des marges (1-0), les Red Flames se sont inclinées contre l’Autriche suite à un but de Plattner peu après l’heure de jeu (65e, 1-0). Dans cette défaite, Janice Cayman a été une nouvelle titulaire, sur le côté droit de la défense et a joué toute la rencontre.

En attendant de rejoindre l’Angleterre pour y disputer l’Euro 2022 avec notamment une confrontation contre l’équipe de France le 14 juillet prochain, la Belgique va disputer un dernier match amical, mercredi. La sélection du plat pays affrontera les voisins du Luxembourg.