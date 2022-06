Titulaire contre le Cameroun vendredi, Melvine Malard a trouvé le chemin des filets. Après une saison réussie à l’OL, l’attaquante veut poursuivre avec les Bleues.

Elle a été l’une des très grandes satisfactions de l’OL cette année. Sous les ordres de Sonia Bompastor, Melvine Malard a explosé et pris la pleine mesure du haut niveau chez les Fenottes. Auteure de sa meilleure saison, l’attaquante lyonnaise a grandement participé au doublé Ligue des champions - D1 féminine. La page OL à peine tournée, Malard a dû se plonger dans la préparation pour l’Euro 2022, après avoir été retenue par Corinne Diacre.

"On a bien travaillé pendant ces deux semaines. Les automatismes reviendront au fur et à mesure sur le terrain, a-t-elle déclaré dans des propos rapportés par L’Equipe après le match contre le Cameroun. Il y a des choses à corriger bien sûr comme être plus tranchantes devant le but pour être prêtes pour l’Euro."

Malard veut trouver sa place

Titulaire sur le côté droit de l’attaque face aux Camerounaises (4-0), elle qui a plutôt l’habitude du côté opposé à Lyon, Melvine Malard a profité du temps de jeu accordé pour tenter de séduire Corinne Diacre et pourquoi pas bouleverser l’ordre établi avec les titulaires habituelles que sont Delphine Cascarino et Kadidiatou Diani. En ouvrant le score en première période, l’attaquante lyonnaise a eu le mérite de se mettre en avant.

"Ca me donne de la confiance. La coach nous transmet ça, ça nous fait du bien, ça me fait du bien. Je prends du plaisir sur le terrain et je suis contente d’avoir marqué."

Place désormais à un dernier match amical contre le Vietnam avant de prendre la direction de l’Angleterre pour disputer l’Euro 2022 avec le doux rêve d’un titre européen pour finir cette saison encore plus en beauté.