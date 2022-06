OL - Mercato : "Difficile de faire partir des joueurs avec un gros salaire"

Moussa Dembélé et Houssem Aouar (Photo by JEAN-PHILIPPE KSIAZEK / AFP)

Depuis l’ouverture du mercato, l’OL se montre actif sur le marché des transferts. Néanmoins, rien ne se passe dans le sens des départs. Une situation qui interpelle alors que de nombreux joueurs seront en fin de contrat dans un an.

A Lyon, ce n’est un secret pour personne, il fait bon vivre. Géographiquement située à mi-chemin entre la mer, la montagne ou le centre névralgique que représente Paris, la ville lyonnaise a tout pour séduire les Français. Mais pas que. Cette qualité de vie, les footballeurs ont vite appris à l’apprécier. Comme le dirait si bien notre consultant pour Olympique-et-Lyonnais, Nicolas Puydebois, "à l’OL, la soupe est bonne". Dans la ville de la gastronomie, rien de plus normal mais à l’heure de faire les comptes, difficile de pousser vers la sortie des éléments dont on aimerait se séparer. C’est ce que vit actuellement le club lyonnais depuis l’ouverture du mercato.

Le marché des transferts n’a ouvert que depuis une quinzaine de jours mais la direction de l’OL doit commencer à se rendre compte de la difficulté qui s’annonce. Avec l’absence de Coupe d’Europe, la question était de savoir comment le club allait pouvoir se rendre attractif et c’est finalement plus dans la rubrique "départs" que se pose le problème. Entre une volonté du club de ne pas perdre trop d’argent et celle des joueurs d’être maître de leur destin, difficile de trouver le bon équilibre pour un deal gagnant - gagnant.

Résultat des comptes, certains "indésirables" sont toujours là alors que sonne la reprise dans une semaine. Bien évidemment, il n’y a pas le feu au lac même si Moussa Dembélé, Houssem Aouar ou Jérôme Boateng se retrouvent en fin de contrat dans un an. "Sans aller trop loin dans la comparaison, à l’OL, on a l’impression de faire face à un mini-PSG, note Ignazio Genuardi, scout pour un club européen. Le club se retrouve avec des joueurs qui ont un gros salaire donc pour les sortir, ce n’est pas facile."

L'OL doit attendre que les clubs acheteurs vendent

A la différence du club parisien qui peut se permettre le luxe de payer des joueurs pour les laisser en marge du groupe, les joueurs lyonnais auront presque l’assurance de jouer et d’être dans la rotation. Aucune raison de se précipiter donc dans une ville et un club aux infrastructures haut de gamme même si un cas à la Jason Denayer peut vite arriver avec une blessure qui empêche de jouer durant sa dernière année de contrat et donc de se montrer. Avec la crise du Covid-19, les cartes ont été redistribuées avec une proportion de plus en plus grandes de joueurs allant jusqu’au bout de leur contrat et ainsi se retrouver libre de choisir leur futur.

L’OL en a faire l’amère expérience avec Memphis Depay la saison dernière qui est finalement partie libre vers le FC Barcelone, sans la moindre contrepartie. Incapable de gagner des trophées depuis une décennie mais presque toujours européen, le club de Jean-Michel Aulas a "malheureusement ce côté tremplin qui lui colle à la peau désormais" en plus de la crise pour le scout.

"L’année dernière, il y avait eu beaucoup de joueurs libres à cause du Covid parce que justement les joueurs qui étaient à deux ans de la fin de leur contrat, il n’y a pas eu de négociations avec la crise sanitaire, avait détaillé Karim Djaziri dans Tant qu’il y aura des Gones. Quand il y a eu négociations, les clubs ne pouvaient plus proposer les salaires qu’ils proposaient il y a un an et on s’est retrouvé avec des Ramos, Donnarumma, Messi, Alaba libres. Mais cette année, les clubs n’achèteront que s’ils vendent."

Un marché "secondaire" qui se décante plus tard

C’est donc un peu le serpent qui se mord la queue et l’OL se doit désormais d’attendre que d’autres clubs bougent le petit doigt pour espérer voir certains courtisans passer le simple stade de l’intérêt pour certains joueurs lyonnais. Car en manquant la Coupe d’Europe et en réalisant une saison en demi-teinte, le clubs et les joueurs se sont presque tirés une balle dans le pied. Comment séduire un club quand la saison et les performances individuelles ont été en montagnes russes pendant dix mois ? C’est aujourd’hui tout le problème à Décines où un milieu talentueux comme Houssem Aouar ne représente pas une option prioritaire chez les clubs européens, tout comme un Léo Dubois.

Le cas Dembélé se révèle finalement différent et pourrait bien se décanter au fil de l’été et des différents transferts aux quatre coins de l’Europe. Avec 21 buts inscrits la saison dernière, le Lyonnais a prouvé qu’il était bien "un attaquant à 20 buts par saison" comme l’avait décrit Florian Maurice à son arrivée et aura des offres. Il en a déjà mais préfère prendre son temps. Une position qui peut se comprendre selon l’ancien conseiller de Karim Benzema.

"Je suis l’agent de Dembélé, je lui dirai de partir, de ne pas prendre le risque de passer une saison à ne pas jouer, de te blesser et tout le monde n’est pas Mbappé, à pouvoir résister à la pression du contrat et porter une équipe sur ses épaules. Il va avoir des offres et je peux comprendre qu’il attende un peu parce que ce ne sont pas les clubs qu’il recherche et que le marché des attaquants est différent. Il va y avoir un jeu de chaises musicales si Lewandowski part, etc."

Comme souvent, le marché des joueurs "secondaires" se décantera au fil des semaines et certainement au moment de la reprise des championnats avec des ajustements. A Lyon, il n’y a pas d’urgence en l’état mais l’OL aimerait sûrement ne pas se retrouver coincer à se faire une raison de garder des joueurs libres de leur destin dans six mois.