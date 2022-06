OL - Mercato : la Roma de retour dans le dossier Aouar ?

En fin de contrat dans un an, Houssem Aouar est le joueur de l’OL qui susciterait le plus d’intérêts. Après le FC Séville, ce serait au tour de la Roma de revenir à la charge pour le milieu.

Houssem Aouar sera-t-il le premier départ notable de l’OL durant cette intersaison ? Si tout se passe bien dans le sens des arrivées, l’absence de départs dans l’effectif de Peter Bosz depuis l’ouverture du mercato n’est pas forcément vue d’un bon oeil à Décines. Dans un marché des transferts à plusieurs vitesses, il n’y a pas urgence mais le club aimerait bien se débarrasser de quelques gros salaires et Aouar représente aujourd’hui le joueur ayant sur le papier le plus de courtisans. En Espagne, il se murmure que le FC Séville aurait entamé des discussions avec l’OL pour discuter du prix d’un départ de l’international français mais dimanche, c’est du côté de l’Italie que le nom d’Houssem Aouar revient avec insistance.

La polyvalence d'Aouar appréciée

Face à la difficulté de concrétiser le deal avec Sassuolo pour Frattesi, l’AS Roma a réactivé la piste du milieu de l’OL d’après Il Romanista, qui a d’ailleurs fait sa Une du jour avec le Lyonnais. Le média romain avance même que le dossier Aouar ne serait pas forcément lié à celui de Frattesi, si ce dernier vient à rejoindre les rangs du club de la Louve. En effet, le milieu lyonnais serait l’un des deux noms à même de remplacer Jordan Veretout, annoncé sur le départ, mais aussi Henrik Mkhitaryan, parti du côté de l’Inter Milan.

En fin de contrat dans un an, Houssem Aouar, ouvert à un départ, ne devrait coûter qu’une petite vingtaine de millions d’euros, ce qui séduirait la Roma, en plus de sa polyvalence, dans son duel avec Douglas Luiz (Aston Villa), un peu plus désiré par José Mourinho. Face à l’intérêt du dernier vainqueur de la Ligue Europa Conférence et la possibilité de jouer l’Europe la saison prochaine, Houssem Aouar peut-il se laisser séduire ? Vu les temps qui courent à Décines depuis le début du mercato dans le sens des départs, il ne faut jurer de rien.