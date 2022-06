OL - Mercato : Grêmio voit d’un mauvais oeil un nouveau prêt de Tetê

Après trois mois en fin de saison dernière, Tetê pourrait revenir à l’OL, toujours sous la forme d’un prêt. Une solution qui n’enchante pas Grêmio qui avait négocié un pourcentage à la revente avec le Shakhtar Donetsk.

En débarquant à Lyon il y a trois mois, Tetê n’avait pas manqué de remercier le club lyonnais de l’avoir sorti de l’enfer de la guerre en Ukraine et de lui donner la possibilité de refaire ce qu’il aime, à savoir jouer au football. Avec deux buts et cinq passes décisives en onze matchs, l’ailier brésilien s’est plu à l’OL et aimerait d’ailleurs continuer l’aventure. Alors que le Shakhtar Donetsk se montrait gourmand grâce à la concurrence de certains clubs anglais, la FIFA a prolongé jusqu'en juin 2023 la possibilité pour les joueurs étrangers évoluant en Ukraine et en Russie de jouer ailleurs (lien ici).

Grêmio avait négocié un pourcentage

Depuis cette annonce, la tendance serait donc à un maintien de Tetê entre Rhône et Saône toujours sous la forme d’un prêt, d’un an cette fois-ci. Une nouvelle qui n’enchanterait pas son club formateur de Grêmio comme le décrit UOL Esporte. En retournant à l’OL pour la saison prochaine sous la forme d’un prêt, Tetê n’aurait plus que six mois de contrat avec le Shakhtar Donetsk à l’issue de cette deuxième aventure lyonnaise. Une situation qui profiterait au club lyonnais avec une valeur du joueur à la baisse mais pas au club brésilien. En effet, ce dernier avait négocié une pourcentage à la revente avec le club ukrainien, flairant un bon coup à venir avec Tetê. Avec le cas de figure qui semble se dessiner, Grêmio pourrait bien faire chou blanc.