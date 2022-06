OL - Equipe de France : début d’Euro U19 réussi pour Benyahia et Bahlouli

Pour son entrée en lice dans l’Euro U19 féminin, l’équipe de France n’a pas tremblé contre la République tchèque (0-3). Titulaire dans l’entrejeu, Ines Benyahia a inscrit le but du break.

Tenante du titre après le sacre en 2019, l’équipe de France U19 a parfaitement démarré sa campagne pour conserver le trophée continental. Largement battues par l’Allemagne lors du dernier match amical (4-1), les joueuses de Sandrine Ringler ont rectifié le tir pour leur entrée en matière dans l’Euro U19 féminin. Opposées au pays hôte qu’est la République tchèque, les Bleuettes ont acquis un succès tranquille (0-3).

Benyahia buteuse, Bahlouli passeuse

Cette première victoire dans la compétition s’est dessinée avant la mi-temps. Après une ouverture du score de Coquet (21e), Ines Benyahia a signé le but du break dans le temps additionnel de la première mi-temps. Titulaire au milieu de terrain, la Lyonnaise a joué toute la rencontre et partagé un quart d'heure de jeu avec Nesrine Bahlouli, l’autre Fenotte appelée pour cet Euro et auteure d'une passe décisive sur le troisième but français. Après ce succès, l’équipe de France est désormais tournée vers l’Italie (30/06) puis l’Espagne le 3 juillet. Pour rappel, les deux premières de chaque poule sont qualifiées pour le tour suivant.