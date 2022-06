OL - Mercato : encore quelques détails à régler pour Tyrell Malacia

Si l’OL et Feyenoord seraient tombés d’accord sur le montant de la transaction pour l’arrivée de Tyrell Malacia, tout n’est pas encore ficelé. Le club néerlandais souhaiterait l'intégralité de la somme d'un coup quand l’OL veut accéder aux 15 millions d’euros avec bonus.

C’est le feuilleton de l’été à Lyon, peut-être bien plus que la prolongation de contrat de Rayan Cherki. Entre l’OL et Tyrell Malacia, tout semble ficelé et pourtant, le défenseur néerlandais n’est toujours pas arrivé entre Rhône et Saône. Durant le week-end, un accord aurait été trouvé entre le club lyonnais et Feyenoord sur la base d’un transfert à 15 millions d’euros. Or, il resterait encore un point de divergence dans ces tractations à en croire De Telegraaf. Si le quotidien batave ne remet pas en question l’enveloppe souhaitée par Feyenoord pour lâcher Malacia, l’accord ne serait pas total avec l’OL à cause d’un différent sur la manière d’arriver à ces fameux 15 millions d’euros.

Un nouveau contretemps dans ce dossier

Dans son désir de se renforcer après la vente de l’international Oranje, Feyenoord souhaiterait que la somme désirée soit versée d'un coup par le club lyonnais. Or, il semblerait que l’OL ne propose actuellement "que" douze millions d’euros avec trois de bonus. Un contretemps de plus dans ce dossier qui semble sans fin. Espérons au moins qu’elle se termine dans la joie pour le club de Jean-Michel Aulas alors que Manchester United n'aurait toujours pas bougé le petit doigt.