Titulaires en demi-finale de l’Euro féminin U19, Nesrine Bahlouli et Ines Benyahia ne joueront pas la finale. Battues par la Norvège (1-0), les Bleuettes ne conserveront pas leur titre.

L'Académie de l'OL ne fera pas de triplé. Après Mamadou Sarr à l'Euro U17 et Mathieu Patouillet aux Jeux Méditerranéens avec les U18, l'espoir était de voir le centre de formation lyonnais être de nouveau mis à l’honneur avec l’équipe de France féminine U19. Malheureusement, ce mercredi en fin d’après-midi, les Bleuettes n'ont pas réussi à prendre le meilleur sur la Norvège (1-0) lors des demi-finales du tournoi 2022. Tenante du titre, la France est dépossédée de sa couronne.

Dans cette défaite , Nesrine Bahlouli, plus qu’à son avantage depuis le début de la compétition, et était de nouveau titulaire. De son côté, Inès Benyahia a retrouvé le onze de départ après n’avoir joué que trois minutes contre l’Espagne lors du dernier match de poules.

Auteure du but égalisateur contre la Rojita il y a trois jours, Bahlouli n'a cette fois pas réussi à trouver l'ouverture avant de sortir à vingt minutes de la fin, pas plus que sa coéquipière lyonnaise, elle aussi remplacée dix minutes plus tard. Cette demi-finale s'est finalement jouée sur un but contre son camp d'Eloïse Sévenne juste après le retour des vestiaires (52e). Cruelle pour la France qui verra donc la Norvège ou l'Espagne lui succéder au palmarès.