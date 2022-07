OL Académie : 93% de réussite au bac pour les jeunes du centre

Sur les 13 joueurs et joueuses de l’Académie ayant passé leur bac cette année, douze ont été reçus. Cinq ont notamment décroché une mention.

Le stress du bac est désormais derrière eux. Cette année, treize joueurs et joueuses de l’Académie avaient la pression scolaire en plus de celle sur le terrain. Mais à l’OL, l’échec n’est pas un crédo et le club lyonnais vient d’annoncer les résultats de cette cuvée 2022 et c’est une réussite. Avec 93% de réussite et un seul échec, l’OL et Jean-François Vulliez, le directeur du centre de formation, peuvent se satisfaire de leur cursus sport-étude.

"Ces résultats démontrent notre détermination de mettre en place des dispositifs adaptés pour permettre aux jeunes filles et garçons de réussir leur double projet éducatif et sportif", a déclaré le directeur de l’Académie sur le site du club.

Par les douze reçus au bac, cinq en sont d’ailleurs sortis avec une mention. Si pour beaucoup de jeunes lycéens, l’heure est désormais aux vacances, pour les jeunes pousses de l’OL, le terrain les appelle chaque jour un peu plus avec la préparation des différentes catégories.