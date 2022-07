Lucas Paquetá et Vinicius Jr ont été formés ensemble à Flamengo. Désormais partenaires de jeu avec la Seleção, les deux brésiliens ont prévu de revenir jouer un jour pour le club de leur enfance.

L'un à 21 ans, l'autre est de trois ans son aîné. Mais cela n'a pas empêché les deux hommes de tisser une amitié forte, d'abord avec les équipes jeunes de Flamengo, avant d'intégrer, ensemble, le groupe professionnel du club brésilien de Rio de Janeiro. Et quand ils se sont envolés vers le continent européen, respectivement à Milan et Madrid, pour épouser leurs rêves de footballeur, Lucas Paquetá et Vinicius Jr ne se sont visiblement jamais perdus de vue. "Lucas (Paquetá) et moi, on se voit toujours. Il était venu au stade pour voir mon match contre Manchester City en Coupe d'Europe. J'ai beaucoup d'affection pour lui, et lui en a aussi pour moi. C'est mon meilleur ami dans le football", a confié le récent vainqueur de la Ligue des Champions dans l'émission "Que Papinho" diffusée sur la plateforme Twitch.

À en croire l'attaquant du Real Madrid, les deux coéquipiers avec la Seleção se seraient faits une belle promesse à honorer dans le futur. "Entre lui et moi, c'est pour toujours. Nous devons décider d'une année pour retourner à Flamengo. Pas maintenant, mais je dois y revenir pour soulever la Copa Libertadores", a dévoilé Vinicius Jr au journaliste Casemiro Miguel présent avec lui sur le plateau.