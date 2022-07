OL : Peter Bosz dévoile sa stratégie estivale

Après quatre jours de préparation, Peter Bosz en a dit un peu plus sur la ligne directrice de cette pré-saison. L’entraîneur de l’OL a les idées bien claires.

Le teint halé mais toujours le même sourire. Il y a bien eu six semaines entre les deux dernières conférences de Peter Bosz mais l’entraîneur lyonnais est resté le même. Il a juste pris une saison de plus à son compteur et ce n’est pas pour lui déplaire. Un temps menacé, le Néerlandais a finalement été confirmé dans ses fonctions par le président Aulas ainsi que le futur homme fort de l’OL, John Textor. Jeudi, il n’a pas été question du nouvel actionnariat mais bien de la saison qui se présente. Cette dernière doit être celle de la rébellion, de la rédemption aussi bien pour le club que pour l’entraîneur. Dans l’échec de la saison dernière, Peter Bosz n’a jamais fui ses responsabilités mais compte bien redresser la barre.

"Ça fait un an que je suis arrivé, je ne connaissais pas la Ligue 1, les joueurs personnellement. Avec toute cette expérience, on a changé des choses et j’ai dit ça aux joueurs dès le premier entraînement, a déclaré le coach face aux journalistes jeudi. Il y a des choses qui vont changer que ce soit sur le terrain ou en dehors du terrain mais aussi tactiquement."

S’il n’est bien évidemment pas entré dans les détails de cette discussion privée, l'ancien international Oranje a livré quelques indices sur l’un des points centraux de ce changement : la mentalité. La saison dernière a été celle d’un échec cuisant sur cet aspect, aucun joueur n’ayant vraiment réussi à prendre le leadership. Moussa Dembélé a tenté de s’y atteler avec le brassard de capitaine et malgré un relatif succès, ça ne semble pas être quelque chose de naturel chez lui, au moins en dehors de terrains. Sera-t-il encore capitaine la saison prochaine ? Bosz a laissé planer le doute sur l’identité, estimant qu’il souhaite "prendre le temps de connaitre les nouveaux joueurs" et qu’il recherche "une personnalité qui peut prendre son équipe pour aller gagner." Dans cette manière déguisée de dire les choses, l’OL espère avoir trouvé avec Alexandre Lacazette et Corentin Tolisso deux joueurs capables de jouer ce rôle.

Bosz a instauré des règles

Depuis le début de la reprise et encore plus jeudi dans l’entraînement ouvert au public, l’attaquant lyonnais a été plusieurs fois surpris en train de discuter, montrer du doigt une direction sur une passe ou un centre. A 31 ans, l’ancien d’Arsenal a pris de la bouteille et a déjà occupé ce rôle chez les Gunners la saison dernière. "J’attends beaucoup parce qu’on en a besoin. Ils (Lacazette et Tolisso) doivent jouer à leur niveau mais avec leur expérience, ils doivent aider l’équipe. Ce sont deux joueurs qui connaissent le club, le foot de haut de niveau, ils ont joué à l’étranger donc ça donne quelque chose de plus. Et j’espère qu’ils peuvent transmettre ça dans notre équipe."

En plus de devenir un relai entre l’effectif et le staff, les deux joueurs risquent d’apporter également quelques changements. Bosz ne s’en est pas caché, si la philosophie restera offensive, la tactique pour y parvenir pourrait être bien différente de la saison passée. Il a laissé entendre indirectement que Lacazette ne serait peut-être pas amené à jouer tout le temps en pointe mais pour que l'effectif ait plusieurs cordes à son arc, il va falloir se mettre au diapason et vite. Après une saison ratée, l’OL ne peut se permettre un départ manqué surtout avec un début de calendrier favorable. Le coach de 58 ans a planté les règles, aux joueurs désormais de les suivre.

Plus de matchs pour le fond et la forme

Malgré un groupe pléthorique et les rumeurs transferts qui peuvent plomber une ambiance, l’heure est plutôt à la décontraction couplée à un certain sérieux depuis quatre jours. Le natif d'Apeldoorn n’a pas manqué de le rappeler même s’il sait que "les 2 premières semaines, les ambiances sont toujours bien parce que tout le monde pense qu’il va jouer, tout le monde donne tout. On verra dans quatre, cinq semaines." Avec un effectif de plus de 30 joueurs, l’entraîneur et son staff n’ont que l’embarras du choix mais ce n’est pas forcément une situation qui enchante Bosz, appelant à dégraisser l’effectif avant le premier match de Ligue 1 contre Ajaccio. Néanmoins, au 8 juillet, l’ancien coach de l’Ajax doit faire avec les moyens du bord et a adapté la préparation estivale en ce sens.

Après une bonne semaine d’entraînement, les joueurs de l’OL vont regoûter aux joies des matchs, bien qu’ils ne restent qu’amicaux. Le premier aura lieu chez les voisins bressans du FBBP01 et Bosz a une idée précise de ce qu’il compte faire avec les huit matchs amicaux. Devant faire avec un effectif abondant, l’entraîneur a exprimé la volonté de se tester à huit reprises car "c’est important pour les joueurs qu’ils jouent tous." Dans les faits, la rencontre contre Bourg-en-Bresse donnera 45 minutes à chaque joueur tandis que la double confrontation contre Kiev, mardi à Bourgoin, devrait permettre d'atteindre l'heure de jeu. Les minutes restantes seront données aux jeunes du groupe Pro2 afin de se faire également les dents. La montée en régime se fera au fur et à mesure des rencontres avec un objectif des 90 minutes au moment de l’arrivée au Pays-Bas pour le stage de pré-saison. Il restera alors trois amicaux contre Willem II, Feyenoord et l’Inter Milan. A l’OL, peu de choses ont finalement changé durant l’intersaison mais les petits (re)touches pourraient avoir de grands effets. Peter Bosz l’espère en tout cas pour vivre "une saison spéciale".