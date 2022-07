OL : le centre de formation français le plus efficace selon la FFF

D'après un classement publié par la FFF, le centre de formation de l'Olympique lyonnais a été le plus efficace sur la saison 2021-2021. En France, l'Académie de l'OL devance celle du Havre et de son rival Saint-Étienne.

Si l'Olympique lyonnais a toujours été capable, qu'importe les générations, de sortir des pépites chaque année, il est évident que c'est intimement lié à l'efficacité de son centre de formation. Une multitude de joueurs, Lacazette, Tolisso, Lopes ou Caqueret pour ne citer qu'eux, qui ont pu fructifier leur talent dans les couloirs, et sur les pelouses, de l'Académie de l'OL. La récente victoire des Gones en Coupe Gambardella ne fait que renforcer ce sentiment de domination dont jouit la formation à la lyonnaise. Pour une deuxième saison consécutive, l’efficacité des centres de formation de 35 clubs de Ligue 1, de Ligue 2 et de National a été évaluée par la FFF. Résultat des comptes, le club rhodanien vire en tête, avec 4,55 étoiles, devant le Havre AC (4,10) et son voisin Saint-Étienne (3,85).

"Former des joueurs de niveau Ligue 1 est une régularité au club"

Une réussite que Jean-François Vulliez, le directeur de l'académie lyonnaise, explique par une méthode de travail pensée depuis des années. "La capacité à former des joueurs de niveau Ligue 1 est une régularité du club. La stabilité de la structure et une stratégie cultivée au fil des ans permettent aujourd’hui d’avoir cette place et de rester au top en la matière, a expliqué à la Fédération celui qui a pris les commandes du centre de formation rhodanien en 2017. La stabilité est primordiale, le travail dans un climat de confiance, de cohérence et d’excellence sont essentiels. Cela fait plusieurs années que l’on œuvre avec les mêmes staffs. (...) Notre vocation est d’accueillir des jeunes et de les accompagner dans un projet ambitieux autant sur les plans éducatif que sportif", a-t-il détaillé.