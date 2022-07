OL : un choc contre l’Inter Milan le 30 juillet pour terminer la préparation

Une semaine avant de reprendre la Ligue 1, l’OL va s’offrir un match amical de prestige à Cesena. Les hommes de Peter Bosz affronteront l’Inter Milan le 30 juillet prochain (20h30).

Pour ceux qui espéraient pouvoir voir un match amical de l’OL dans son stade durant cette préparation estivale, il faudra patienter une saison de plus. En effet, les hommes de Peter Bosz ne feront leur retour au Parc OL que pour la réception d’Ajaccio lors de la première journée de Ligue 1 le week-end du 7 août. Si la dernière date manquante dans les matchs de préparation pouvait laisser espérer une rencontre à domicile, l’OL vient d’annoncer que les coéquipiers d’Alexandre Lacazette prendront la direction de Cesena à l’est de l’Italie pour y affronter l’Inter Milan. Les deux équipes se feront face le 30 juillet (20h30) au Stadio Dino Manuzzi.

L'exploit de 97, le missile d'Anderson...

Cette affiche de gala pour terminer la préparation permettra à Peter Bosz et ses joueurs de se lancer pleinement dans la dernière ligne droite avant la reprise du championnat. Un match contre l’Inter Milan rappelle forcément des bons souvenirs aux supporters rhodaniens et à Ludovic Giuly notamment. Le nouvel adjoint avait été l’un des artisans d’un des premiers exploits européens de l’OL en 1997 en Coupe de l’UEFA. Quelques années plus tard, c’est Sonny Anderson qui avait climatisé San Siro en phase de poules de Ligue des champions avec un but venu d’ailleurs.