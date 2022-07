L’OL Groupe revoit ses objectifs à moyen terme

Face à l’absence de Coupe d’Europe cette saison et au contexte économique globale, l’OL Groupe annonce avoir revu ses objectifs à moyen terme. Le groupe vise un total des produits des activités de l'ordre de 400 à 420 ME en 2026.

Malgré l’absence de Coupe d’Europe, Jean-Michel Aulas a annoncé que le club avait les reins solides notamment en ce qui concerne le marché des transferts mais l’absence européenne a quand même eu une incidence sur l’OL Groupe. Ce dernier a annoncé, jeudi, avoir revu ses objectifs sur le moyen terme. "Afin de tenir compte de la performance sportive de la saison écoulée qui ne permettra pas de disputer de Coupe d'Europe en 2022/23, et de l'environnement économique marqué par l'inflation et une hausse des taux d'intérêts, la société vise désormais, à horizon 2025/26, un total des produits des activités de l'ordre de 400 à 420 M€ avec notamment une hypothèse de qualification en Ligue des champions et incluant le trading joueurs) et un EBE (rentabilité) supérieur à 90 M€."

S’il faudra attendre le 25 juillet pour connaitre les chiffres exacts de l’exercice qui a été clos au 30 juin 2022, l’OL Groupe planche sur un total des produits des activités en nette progression de 40% par rapport à l’exercice précédent. En juin 2021, le total des produits des activités était de 177,4 millions d’euros.