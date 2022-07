OL Académie : un centre de stages va ouvrir à Saint-Genis-Laval

Souhaitant étoffer son offre de stages à Lyon, l’OL va bientôt ouvrir un centre du côté de Saint-Genis-Laval. L’inauguration aura lieu le 20 juillet.

Depuis jeudi, l’Olympique lyonnais est redevenu la référence en matière de formation. Après une étude approfondie, la Fédération Français de football a désigné l’OL Académie comme le meilleur centre de formation de France devant Le Havre et Saint-Etienne. Cette réussite s’explique par la qualité des formateurs, de la formation distillée dans le Rhône mais aussi de la capacité de détection des futurs talents notamment lors de stages estivaux. Pour beaucoup, ceux du côté de Hauteville étaient devenus une référence durant l’été pour vivre de sa passion pour le foot et de son amour pour le club lyonnais.

Il sera bientôt possible de ne plus aller jusque dans le massif du Jura pour pouvoir le vivre. Le 20 juillet prochain aura lieu l’inauguration d’un centre de stages de foot de l’OL à Saint-Genis-Laval. Dans son désir de renforcer son offre autour de Lyon, le club a réalisé plusieurs audits et a donc sélectionné la ville où a évolué un certain Castello Lukeba pour s’implanter. L’inauguration se fera en présence d’élus locaux, de représentants de l'OL, de l'OL Académie.