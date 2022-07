OL : le duo Lacazette - Tolisso à l’assaut d’Aouar et Memphis

En revenant à l’OL, Alexandre Lacazette et Corentin Tolisso vont reprendre leur histoire stoppée il y a cinq ans. Les deux Lyonnais vont également tenter de rattraper Houssem Aouar et Memphis Depay, pour devenir le duo le plus prolifique au Parc OL.

Jeudi, les supporters n’avaient presque d’yeux que pour eux. Eux, ce sont Alexandre Lacazette et Corentin Tolisso. Cinq ans après leur départ, les deux Lyonnais ont fait leur retour au club en ce début de mercato, pour le plus grand plaisir de tous. Idolâtrés, l’attaquant et le milieu jouent gros même si Bruno Cheyrou a rapidement demandé à ce qu’ils ne soient pas vus comme les sauveurs de tout un club. Après avoir eu un aperçu de ce que leur retour procurait à l’entraînement, Lacazette et Tolisso ne devraient pas être déçus par leurs retrouvailles avec le Parc OL, le vendredi 5 août contre Ajaccio. La première journée de Ligue 1 marquera le retour officiel en compétition pour les deux Lyonnais qui vont reprendre le cours de leur histoire avec leur club formateur.

Aouar - Memphis, une relation qui marchait

A jamais le premier buteur dans l’enceinte décinoise en janvier 2016, Alexandre Lacazette vise le titre de meilleur artificier au Parc OL. Avec 29 buts inscrits en un an et demi, l’ancien Gunners n’est qu’à 12 longueurs de Memphis Depay et ses 41 réalisations. Pour rattraper le Néerlandais, l’international français comptera sur sa connexion avec Tolisso pour faire de nouveau tomber les supporters dans l’ivresse. Le duo a d’ailleurs un objectif commun, celui d’être le plus efficace à Décines. Une fois encore, c’est Memphis qui domine ce classement avec Houssem Aouar. La relation entre les deux joueurs avait débouché sur 9 buts. Actuellement le duo Lacazette - Tolisso en est à quatre. Mais en l’ayant réalisé en seulement 18 mois, tout laisse à penser que ce record pourrait rapidement bouger.