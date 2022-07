OL Académie : il faut "former des adultes responsables" selon le directeur

Jean-François Vulliez, le directeur de l'Académie de l'OL, s'est confié sur l'importance de la "partie éducative" afin que les jeunes du centre "deviennent des personnes responsables et autonomes".

Débarqué à l'Olympique lyonnais en 2011, Jean-François Vulliez est depuis 2017 aux commandes de l'académie du club rhodanien. Une aventure qui dure, et qui fonctionne, comme en témoigne la victoire des U18 de l'OL en Coupe Gambardella, ou le nombre de jeunes issus du centre de formation présents sur la pelouse, jeudi, lors de l'entraînement ouvert au public. Récemment, l'Académie de l'OL vient d'ailleurs d'être désignée comme étant la plus efficace en France, d'après la FFF, parmi 35 clubs de Ligue 1, Ligue 2 et National. Si M.Vulliez l'explique par la "régularité au fil des années" et la "confiance en un même staff", il met aussi en avant l'importance "d'accompagner des jeunes dans un projet ambitieux", aussi bien dans le football que dans la vie.

Former de futurs adultes autour de valeurs communes*

"Nous attachons beaucoup d’importance à la partie éducative car nous estimons que le jeune doit progresser dans tous les domaines, notamment dans ses facultés à comprendre les consignes et à apprendre, sur le terrain comme à l’école", a-t-il confié dans cet entretien avec la FFF. "On souhaite former des jeunes capables de comprendre le monde, pour qu'ils deviennent des personnes responsables et autonomes. Le tout afin qu’ils puissent évoluer dans leur métier de footballeur professionnel et, si ce n’est pas le cas, s’épanouir dans une autre profession", a ajouté le directeur du centre de formation de l'OL. Un accompagnement vers la vie adulte sur, et en dehors du terrain, où l'académie vise à réunir autour "de valeurs communes et d'un "patrimoine OL" qui se transmet à l’identique entre générations".